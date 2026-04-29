Мансур бин Заед принял заместителя председателя правительства Российской Федерации

АБУ-ДАБИ, 29 апреля 2026 года (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян принял во дворце Каср Аль Ватан в Абу-Даби заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между ОАЭ и Россией в различных сферах в интересах обеих стран и их народов. Они также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Его Высочество шейх Мансур бин Заед подчеркнул прочность двусторонних отношений и важность расширения направлений сотрудничества, которые способствуют развитию обеих стран и отвечают их общим интересам.

Во встрече приняли участие посол ОАЭ в Российской Федерации доктор Мохаммед Ахмед Аль Джабер и ряд официальных лиц.