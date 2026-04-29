ООН предупредила об ухудшении продовольственной ситуации в Ливане

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля 2026 года (WAM) -- ООН и правительство Ливана предупредили, что в ближайшие месяцы почти четверть населения страны может столкнуться с острой нехваткой продовольствия на фоне роста насилия и продолжающегося экономического давления.

В совместном заявлении ФАО, Всемирной продовольственной программы и Министерства сельского хозяйства Ливана говорится, что с апреля по август 2026 года около 1,24 млн человек — примерно каждый четвертый — могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия, от кризисного уровня и выше.