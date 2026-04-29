Центробанк ОАЭ сохранил базовую ставку на уровне 3,65%

АБУ-ДАБИ, 29 апреля 2026 года (WAM) -- Центральный банк ОАЭ сохранил базовую ставку по депозитам овернайт на уровне 3,65%.

Решение принято после того, как Федеральная резервная система США объявила о сохранении ставки по резервным остаткам без изменений.

Центробанк ОАЭ также оставил ставку по краткосрочному предоставлению ликвидности банкам на уровне 50 базисных пунктов выше базовой ставки. Это касается всех постоянных кредитных линий регулятора.

Базовая ставка привязана к ставке ФРС по резервным остаткам. Она отражает общий курс денежно-кредитной политики и служит нижним ориентиром для ставок овернайт на денежном рынке ОАЭ.