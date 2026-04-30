Президент ОАЭ поздравил Али аз-Заиди с поручением сформировать новое правительство Ирака

АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора поздравил Али аз-Заиди с поручением сформировать новое правительство Республики Ирак.

Его Высочество пожелал ему успехов в выполнении возложенных обязанностей и подтвердил неизменную приверженность ОАЭ укреплению двусторонних связей, а также поддержке усилий по обеспечению стабильности в Ираке и реализации стремлений его народа к прогрессу и процветанию.

Али аз-Заиди выразил признательность Его Высочеству и пожелал ОАЭ дальнейшего прогресса и процветания.