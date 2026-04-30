Береговая охрана Ливии обнаружила тела 17 мигрантов и спасла семерых у побережья Тобрука

ТОБРУК, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Береговая охрана Ливии обнаружила тела 17 мигрантов и спасла еще семерых в ходе одной из наиболее сложных операций у побережья страны.

Ливийский Красный Полумесяц сообщил, что экипаж патрульного катера «Аль-Маркаб» военно-морской базы обнаружил тела 17 человек и спас семерых выживших, которые в течение восьми дней находились в море у побережья Тобрука на востоке страны.

В заявлении не уточняются гражданство мигрантов и другие детали.

В организации добавили, что спасательная операция и работы по извлечению тел продолжались восемь часов и проходили в сложных условиях. Выжившим была оказана гуманитарная и первая медицинская помощь в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.