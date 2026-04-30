АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Комитет ОАЭ по ценам на топливо объявил цены на май 2026 года. Стоимость дизельного топлива сохранена на прежнем уровне, чтобы поддержать бесперебойную работу жизненно важных секторов, прежде всего логистики и цепочек поставок, а также сохранить баланс на рынке и ценовую стабильность.

Цены на бензин незначительно скорректированы с учетом изменений на мировом рынке в рамках действующего в ОАЭ ежемесячного механизма ценообразования. Этот механизм основан на гибком и прозрачном подходе, учитывает колебания международных рынков и позволяет сбалансированно отражать изменения цен на энергоносители.

С мая цены составят:

дизельное топливо — 4,69 дирхама за литр;

Super 98 — 3,66 дирхама за литр;

Special 95 — 3,55 дирхама за литр;

E-Plus 91 — 3,48 дирхама за литр.

Сохранение цены на дизельное топливо отражает стремление ОАЭ поддерживать стабильные условия для бизнеса и бесперебойную работу ключевых секторов, прежде всего транспорта и цепочек поставок. Это также укрепляет позиции страны как регионального и глобального центра торговли и логистики.

ОАЭ продолжают совершенствовать систему управления энергетическим сектором, что позволяет эффективно обеспечивать рынок топливом и сохранять экономическую стабильность в условиях глобальной волатильности.