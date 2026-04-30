Президент ОАЭ принял президента Иракского Курдистана

АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между ОАЭ и Республикой Ирак, включая Иракский Курдистан, а также перспективы его расширения в интересах обеих стран и их народов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, прежде всего по региональным событиям и их серьезным последствиям для региональной и международной безопасности и стабильности.

Во встрече приняли участие наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; вице-премьер, министр внутренних дел ОАЭ Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента ОАЭ по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник Президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд шейхов, министров и официальных лиц.