Транспортная система и цепочки поставок ОАЭ работают устойчиво и без перебоев

АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Министр энергетики и инфраструктуры, председатель Комитета по поставкам и транспорту Сухейль Мохамед Аль-Мазруи заявил, что транспорт и цепочки поставок в ОАЭ продолжают работать стабильно и эффективно благодаря комплексному национальному подходу, основанному на проактивности, координации и готовности к вызовам.

По словам Аль-Мазруи, бесперебойная работа транспорта и цепочек поставок демонстрирует способность ОАЭ эффективно реагировать на региональные вызовы и обеспечивает стабильные поставки товаров. Этому способствуют гибкая инфраструктура, поддерживающая устойчивость поставок, а также диверсифицированная и взаимосвязанная система морских, наземных и железнодорожных перевозок.

Он пояснил, что с начала недавних событий было обработано более 262 тыс. контейнеров, а для обеспечения связи между портами ежедневно задействуется около 4,8 тыс. грузовиков. Кроме того, в водах ОАЭ ведется мониторинг около 1,2 тыс. судов для контроля за поставками и обслуживанием.

Он также отметил, что порты на побережье Залива и восточном побережье соединяет единая сеть грузоперевозок. Ее работу поддерживают меры по упрощению перевозок, включая снятие ограничений на перевозки и освобождение от сборов. По словам министра, региональное и международное сотрудничество также помогло сохранить бесперебойные поставки товаров.

Говоря об управлении, министр пояснил, что за работу системы отвечает Комитет по поставкам и транспорту. Она действует в рамках общенационального подхода, который предполагает тесное взаимодействие с частным сектором и координацию более чем 20 федеральных, местных и профильных структур. Такая модель позволяет обеспечить эффективность и устойчивость работы, а также прямую связь между портами, сухопутными погранпереходами и железнодорожной сетью.

Он подчеркнул, что на текущем этапе ключевую роль в работе сектора поставок и транспорта играет национальная команда, курирующая это направление. В ее составе работают специализированные группы по управлению грузопотоками, данным и логистике.

Команда обеспечивает круглосуточную работу национального операционного центра, в режиме реального времени отслеживает движение грузов, совместно с Министерством экономики координирует порядок обслуживания судов в портах и оперативно решает возникающие вопросы. Кроме того, маршруты перераспределяются с учетом текущей нагрузки при постоянном взаимодействии с профильными ведомствами и операторами.

Говоря об инвестициях в инфраструктуру, Аль-Мазруи отметил, что они значительно усилили возможности системы поставок. Мощности портов на восточном побережье выросли в 20 раз, а ежедневный поток грузового транспорта — в 30 раз по сравнению с прежним уровнем. Количество точек электроподключения для рефрижераторных контейнеров увеличилось с 490 до более чем 2,4 тыс., число портовых кранов превысило 30.

Кроме того, подготовлено более 7 млн кв. м складских площадей. В порту Фуджейры также выделены специальные зоны для обработки более 2,8 млн тонн сыпучих грузов, поступающих из стран ССАГЗ.

Говоря об общественной сплоченности, Аль-Мазруи заявил, что происходящее в ОАЭ показывает высокий уровень доверия к работе государственных систем и ответственности общества. По его словам, это также отражает устойчивое взаимодействие между государством и обществом.

Он отметил, что сотрудничество государства и частного сектора помогает поддерживать стабильную работу сервисов и усиливает общественную сплоченность.

«Солидарность и ответственное отношение, которые демонстрирует общество ОАЭ, вызывают искреннюю гордость. Это еще раз подтверждает, что сила страны — в единстве ее народа», — добавил министр.

Заместитель министра энергетики и инфраструктуры по вопросам инфраструктуры и транспорта Мохаммед Аль-Мансури, в свою очередь, заявил, что меры по упрощению работы транспортных компаний оказали прямую поддержку логистическому сектору и помогли повысить его эффективность на текущем этапе. Это позволило обеспечить стабильные и бесперебойные поставки товаров.

По его словам, меры включали открытие альтернативных маршрутов, снятие ограничений на движение грузовиков между портами и координацию с местными властями для отмены запретов на проезд грузового транспорта по дорогам. Это ускорило перевозки и сократило время в пути.

Аль-Мансури добавил, что на маршрутах, связывающих восточное побережье с другими портами, отменены дорожные сборы. Также были задействованы таможенные коридоры для ускорения оформления и сокращения времени транзита, а в странах ССАГЗ упрощены процедуры въезда транспорта, в том числе пустых грузовиков.

Говоря о работе портов, Аль-Мансури отметил, что с начала марта они подтвердили свою эффективность и готовность к повышенной нагрузке. По его словам, портовая система ОАЭ обладает необходимыми ресурсами, чтобы оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Он пояснил, что порты могут быстро увеличивать пропускную способность и принимать дополнительные объемы грузов. Кроме того, они напрямую связаны с железнодорожной сетью и сухопутными погранпереходами, что помогает обеспечивать бесперебойную перевозку грузов. Этому также способствуют высокая готовность, заранее подготовленные планы, альтернативные маршруты и гибкость в работе при резком увеличении объемов.

Аль-Мансури подчеркнул, что такая координация между профильными структурами укрепляет позиции ОАЭ как глобального логистического центра.

Председатель Управления портов, таможни и свободных зон Шарджи шейх Халид бин Абдалла бин Султан Аль-Касими заявил, что стабильная работа логистики стала результатом тесной координации между федеральными, местными и операционными структурами. Это позволило повысить эффективность портов, сохранить устойчивые показатели их работы и обеспечить бесперебойные поставки товаров и услуг.

Он отметил, что порты восточного побережья играют стратегическую роль в национальной системе: они расширяют возможности для диверсификации маршрутов поставок и укрепляют позиции ОАЭ как регионального логистического центра и важного участника мировой торговли.

Управляющий директор и генеральный директор AD Ports Group Мохамед Джума Аль-Шамиси заявил, что национальные перевозчики играют ключевую роль в поддержании бесперебойной работы цепочек поставок. По его словам, национальные перевозчики играют ключевую роль в морских перевозках и предлагают комплексные логистические решения, отвечающие требованиям мировой торговли.

Он отметил, что готовность национального флота и гибкость в работе позволяют обеспечивать стабильные поставки даже в чрезвычайных ситуациях. Это укрепляет позиции ОАЭ как одного из ведущих мировых центров морской торговли.

Председатель Корпорации портов, таможни и свободных зон Дубая Абдалла бин Дамитан заявил, что высокие операционные показатели ОАЭ подтверждают способность страны быстро и эффективно адаптироваться к изменениям в мировой торговле.

Он отметил, что устойчивость цепочек поставок, рост объемов обработки контейнеров и улучшение сообщения между портами подтверждают согласованную работу национальной логистической системы.

Генеральный директор Etihad Rail Шади Малак подчеркнул, что национальная железнодорожная сеть ОАЭ — один из ключевых элементов транспортной системы страны. Она связала порты, сухопутные погранпереходы и логистические зоны, что придало дополнительный импульс торговле внутри страны и в регионе.

По его словам, с момента запуска грузовых железнодорожных перевозок в феврале 2023 года сеть уже дала заметный экономический эффект. Сейчас ее роль продолжает расширяться: увеличиваются мощности, что позволяет справляться с растущими объемами грузов и укрепляет позиции ОАЭ как одного из мировых логистических центров.