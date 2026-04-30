Сборная ОАЭ по легкой атлетике завоевала пять медалей на арабском чемпионате U20

ТУНИС, 29 апреля 2026 года (WAM) -- Сборная ОАЭ по легкой атлетике завоевала пять медалей на 21-м арабском чемпионате среди спортсменов до 20 лет в Тунисе.

По итогам третьего дня соревнований в активе команды одно золото, одно серебро и три бронзы.

Аль-Язия Тарек завоевала бронзу в метании копья с результатом 32,79 м.

В метании молота Мохаммед Адель Аль-Али занял четвертое место, уступив бронзовому призеру всего 2 см. При этом он установил новый национальный рекорд — 61,47 м, улучшив прежний результат 2006 года, который составлял 60,40 м.

Менеджер сборной Али Газван отметил, что спортсмены показали уверенные результаты и, несмотря на юный возраст, подтвердили высокий потенциал. Отдельно он выделил выступление Мохаммеда Аделя Аль-Али, который побил национальный рекорд, державшийся 20 лет.