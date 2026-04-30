Президент ОАЭ и премьер-министр Новой Зеландии обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

Собеседники подтвердили приверженность развитию партнерства и укреплению взаимодействия, особенно в приоритетных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции и возобновляемую энергетику. Отмечалось, что это будет способствовать развитию и экономическому росту в обеих странах.

Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее последствия для регионального и международного мира и безопасности, а также влияние происходящего на безопасность морского судоходства, энергетическую безопасность и мировую экономику.