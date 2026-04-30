Генпрокурор ОАЭ передал в Суд госбезопасности дело о сети из 13 обвиняемых и шести компаний, поставлявшей военное снаряжение властям Порт-Судана

АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Генеральный прокурор ОАЭ доктор Хамад Саиф Аль Шамси распорядился передать в Федеральный апелляционный суд Абу-Даби (Суд государственной безопасности) дело в отношении 13 человек и шести зарегистрированных в ОАЭ компаний. Их обвиняют в незаконном обороте военного снаряжения, подделке документов и отмывании денежных средств.

Решение принято по итогам расследования прокуратуры, установившего, что обвиняемые пытались незаконно переправить партию боеприпасов транзитом через территорию ОАЭ для властей Порт-Судана.

Следствие установило, что дело связано с закупками, инициированными комитетом по вооружениям властей Порт-Судана под председательством Абдель Фаттаха Аль Бурхана и его заместителя Яссера Аль Атты. По данным следствия, координацию осуществлял Осман Мохаммед Аль Зубайр Мохаммед.

В числе обвиняемых также находятся лица, предположительно выполнявшие руководящие и координационные функции, включая Салаха Абдаллу Мохаммеда Салеха, известного как Салах Гош.

Обвиняемым вменяют незаконный оборот военного снаряжения, подделку и использование официальных документов, а также легализацию доходов, полученных преступным путем. Эти действия квалифицируются как серьезные нарушения законодательства ОАЭ.

По данным прокуратуры, операция включала две взаимосвязанные сделки. Они были заранее спланированы, а для сокрытия их незаконного характера использовались коммерческие и финансовые структуры.

Первая сделка, заключенная за пределами ОАЭ, предусматривала поставку военного снаряжения, включая автоматы Калашникова, пулеметы и гранаты. Заявленная стоимость сделки составляла 13 млн долларов США, тогда как фактическая не превышала 10 млн долларов. Разница распределялась между обвиняемыми в виде незаконных комиссий за содействие сделке. Платежи проводились через лицензированные компании и банковские счета в ОАЭ под видом коммерческой деятельности.

Вторая сделка была проведена на территории ОАЭ. Более 2 млн долларов США, полученных от первой операции, направили на закупку дополнительной партии боеприпасов. Часть груза ввезли в страну с нарушением установленных процедур, скрыв его характер, на борту частного самолета для последующей отправки в Порт-Судан.

Компетентные органы раскрыли операцию, отследили финансовые потоки и перемещение грузов, а также пресекли схему до ее завершения. Обвиняемые были задержаны, попытка транзита военного снаряжения предотвращена.

Расследование также показало, что схема не ограничивалась изъятой партией и предусматривала подготовку к контрабанде еще пяти миллионов патронов для пулемета Горюнова в рамках шести последующих сделок. Пресечение первой поставки позволило предотвратить реализацию этих планов.

В ходе расследования была собрана исчерпывающая доказательная база, включая изъятые и проанализированные финансовые и коммерческие документы, официальную переписку, а также данные о банковских переводах и денежных потоках, связанных со сделками. Среди доказательств показания ряда обвиняемых, а также записи и сообщения, подтверждающие координацию между участниками схемы.

Ранее, 30 апреля 2025 года, генеральный прокурор сообщал о пресечении попытки незаконного транзита оружия и военного снаряжения для властей Порт-Судана. Причастные лица были задержаны. На основании этих материалов было возбуждено дело.

Прокуратура подчеркнула, что ОАЭ не допустят использования своей территории, институтов или финансовой системы в незаконных целях. В ведомстве заявили, что суверенитет и безопасность государства являются «красной линией», а закон будет применен со всей строгостью ко всем причастным.

Обвиняемые, дело в отношении которых передано в суд:

1 - Рашед Омар Абдул Кадер Али

2 - Мохаммед Аль Фатх Мохаммед Бейк

3 - Салах Абдалла Мохаммед Салех

4 - Абдулла Халафаллах

5 - Ахмед Раби Сайед Ахмед Мохаммед

6 - Яссер Абдулрахман Хассан Аль Атта

7 - Осман Мохаммед Аль Зубайр Мохаммед

8 - Махер Абдулджалиль Мохаммед Абдулджалиль

9 - Халед Юсеф Мухтар Юсеф

10 - Ахмед Халафаллах Абдулла Ахмед

11 - Мубарак Али Аль Шейх Мохаммед

12 - Осман Бакр Али Каррар

13 - Мусаб Авад Аль Карим Хассан Мохаммед





Компании, дело в отношении которых передано в суд:

1 - Rashed Omar Brokerage Company

2 - Portex Trade Limited

3 - Wardat Al Masarra Trading Company

4 - Sudamina Company

5 - Yellow Sand Trading Company

6 - Apollara Electronics Trading Company