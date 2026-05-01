МИД ОАЭ запретил гражданам страны поездки в Иран, Ливан и Ирак

АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ объявило о запрете на поездки граждан страны в Иран, Ливан и Ирак в связи с текущими региональными событиями.

Ведомство призвало граждан ОАЭ, находящихся на территории этих государств, незамедлительно вернуться на родину.

В МИД подчеркнули, что ОАЭ уделяют особое внимание безопасности и благополучию своих граждан за рубежом, и указали на необходимость соблюдать все инструкции и рекомендации ведомства.

Кроме того, граждан ОАЭ, находящихся в Иране, Ливане и Ираке, призвали связаться с министерством по телефону +97180044444 в рамках превентивных мер, направленных на обеспечение их безопасности.