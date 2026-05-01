ОАЭ приветствовали резолюцию ИМО с требованием к Ирану прекратить атаки, представляющие угрозу морской среде Залива

АБУ-ДАБИ, 1 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ приветствовали резолюцию Комитета по защите морской среды ИМО, потребовавшего от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые суда, критически важную портовую инфраструктуру и гражданские объекты на побережье, а также угрозы в их адрес. Такие действия создают риск загрязнения акватории нефтью, химическими веществами и другими опасными материалами, а также угрозу из-за морских мин.

В резолюции выражена глубокая обеспокоенность тем, что эти атаки могут привести к масштабному загрязнению в регионе с богатым морским биоразнообразием и иметь долгосрочные негативные последствия.

Кроме того, государства-члены, а также профильные региональные и международные организации призвали усилить взаимодействие по предупреждению загрязнений и ликвидации их последствий, а также пересмотреть планы действий на случай крупных разливов и других инцидентов в Аравийском море, Оманском заливе и регионе Залива.

Государства-члены также предложили генеральному секретарю ИМО отслеживать негативные экологические последствия действий Ирана в регионе.

Министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Амна бинт Абдалла Аль-Дахак и генеральный секретарь Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби Шейха Салем Аль-Дахери заявили:

«Решение Комитета признает, что в Заливе экологический ущерб не может носить локальный характер. Защита морской среды Залива и Оманского залива является основой региональной продовольственной, водной и экономической безопасности. Мы осуждаем любые атаки на инфраструктуру и торговые суда, поскольку они могут привести к неконтролируемым последствиям, нанести вред уникальному биоразнообразию региона и поставить под угрозу рыбный промысел и судоходство, от которых зависят миллионы людей».

Решение также приветствовала специальный посланник министра иностранных дел ОАЭ по вопросам охраны природы Разан Халифа Аль-Мубарак. Она подчеркнула, что ОАЭ продолжат работу с международными партнерами, чтобы не допустить эскалации и защитить окружающую среду региона, поскольку экологическая безопасность неразрывно связана с региональной и глобальной стабильностью.