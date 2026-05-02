Абдулла бин Заед: ОАЭ поддерживает меры Бахрейна по обеспечению национальной безопасности

АБУ-ДАБИ, 1 мая 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян подтвердил полную поддержку ОАЭ суверенных мер Королевства Бахрейн, направленных на обеспечение безопасности, защиту суверенитета и национальных достижений, а также противодействие любым попыткам подорвать стабильность страны.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед подчеркнул, что безопасность Королевства Бахрейн неотделима от безопасности ОАЭ и государств Залива.