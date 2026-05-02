ADNEC завершает подготовку к крупнейшей выставке Make it in the Emirates

АБУ-ДАБИ, 2 мая 2026 года (WAM) -- Группа ADNEC завершает подготовку к пятой и самой масштабной выставке Make it in the Emirates, которая пройдет с 4 по 7 мая 2026 года в выставочном центре ADNEC в Абу-Даби.

Мероприятие, организованное группой ADNEC совместно со стратегическими партнерами, станет крупнейшим за всю историю выставки. Оно объединит 12 ключевых секторов и станет площадкой для встреч разработчиков инновационных решений, производителей и инвесторов, а также поиска новых возможностей.

В выставочном центре ADNEC в Абу-Даби ожидают рекордное число посетителей. Для их удобства группа ADNEC организует бесплатные парковки с трансфером до выставочного центра.

На площадке будут использовать системы с элементами искусственного интеллекта, чтобы упорядочить движение транспорта, работу парковок и навигацию внутри комплекса. Также усилят меры безопасности.

Компании группы ADNEC окажут участникам и посетителям все необходимые услуги, включая изготовление индивидуальных выставочных стендов, монтаж подвесных конструкций, техническую и логистическую поддержку, а также обслуживание гостей.