ОАЭ восстановили штатный режим работы воздушного пространства

АБУ-ДАБИ, 2 мая 2026 года (WAM) -- Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном восстановлении нормальной работы воздушного пространства страны и отмене временных мер предосторожности.

Решение принято после всесторонней оценки оперативной обстановки и ситуации в сфере безопасности в координации с профильными ведомствами.

В ведомстве отметили, что мониторинг в режиме реального времени продолжается для обеспечения максимальной безопасности полетов.

Генеральное управление гражданской авиации выразило признательность пассажирам и авиакомпаниям за сотрудничество в период действия временных мер предосторожности и подтвердило готовность технических и операционных служб оперативно реагировать на возможные изменения ситуации.

Общественности рекомендуется получать информацию из официальных источников.