Генеральный директор группы ADNEC: Make it in the Emirates 2026 станет самым масштабным мероприятием за все годы проведения

АБУ-ДАБИ, 2 мая 2026 года (WAM) -- Управляющий директор и генеральный директор Национальной выставочной компании Абу-Даби (ADNEC) и группы ее дочерних компаний Хамид Матар Аз-Захери заявил, что пятая по счету Make it in the Emirates станет самым масштабным мероприятием по площади и числу участников за все годы его проведения.

По его словам, это отражает стремительный рост национального промышленного сектора и укрепление позиций ОАЭ как глобального центра промышленности и инвестиций.

В интервью Информационному агентству ОАЭ (WAM) Аз-Захери сообщил, что площадь мероприятия достигла 88 тыс. кв. м, увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом. Число экспонентов выросло на 73% по сравнению с 2025 годом и достигло 1245. В мероприятии примут участие представители всех семи эмиратов, более 2000 профильных специалистов. Будет представлено свыше 5000 продуктов, что на 4% больше, чем на мероприятии 2025 года.

Кроме того, программа включает более 50 сессий, панельных дискуссий и семинаров. Малые и средние предприятия, а также предприниматели составляют 61% участников.

Аз-Захери добавил, что Центр ADNEC в Абу-Даби располагает современной инфраструктурой, соответствующей высоким международным стандартам. Это создает комфортные условия для экспонентов и посетителей и позволяет провести мероприятие на уровне, соответствующем региональному и международному статусу ОАЭ.

По его словам, группа ADNEC задействовала все шесть направлений своей деятельности, обеспечив полный комплекс операционных и организационных услуг. Работа ведется с привлечением национальных кадров и в сотрудничестве с государственным и частным секторами.

Аз-Захери отметил, что подготовка к Make it in the Emirates 2026 года, которая пройдет с 4 по 7 мая в Центре ADNEC в Абу-Даби под девизом «Вместе сильнее», уже завершена. Мероприятие проводится Министерством промышленности и передовых технологий совместно с Министерством культуры, Офисом по инвестициям Абу-Даби, ADNOC и Al Amad Holding, организатором выступает группа ADNEC. Оно станет практическим примером усилий по укреплению устойчивости промышленного сектора ОАЭ.

Аз-Захери пояснил, что центр располагает крупнейшими на Ближнем Востоке крытыми и открытыми площадями для проведения мероприятий различного формата, а также соединенными между собой залами, оснащенными современными технологиями.

По его словам, также подготовлен новый зал для сопутствующих мероприятий, которые впервые пройдут в рамках Make it in the Emirates, а также площадки для презентации инновационных решений.

Он отметил, что близлежащие отели и гостиничная инфраструктура готовы к приему местных и международных делегаций, что обеспечит комфортные условия для экспонентов и посетителей.

Аз-Захери подчеркнул, что Центр ADNEC в Абу-Даби располагает передовыми операционными возможностями, квалифицированным персоналом и современной интеллектуальной инфраструктурой.

Он отметил, что центр сертифицирован по стандарту ISO 20121:2012 в области устойчивого управления мероприятиями, а также имеет ряд других сертификатов ISO. В 2025 году площадка была признана лучшей для проведения мероприятий по версии C&IT. Все мероприятия центра проходят с использованием чистой энергии.

Аз-Захери сообщил, что группа ADNEC продолжает развивать инфраструктуру центра и операционные решения, внедряя технологии искусственного интеллекта и цифровые системы для управления потоками посетителей, анализа трафика и улучшения опыта участников.

По его словам, для этого используются платформа Presight AI, системы Siemens и IBMS, а также умные парковочные решения, которые облегчают доступ к центру, помогают снизить загруженность, повысить операционную эффективность и обеспечить устойчивость работы центра.

Аз-Захери добавил, что группа ADNEC, привлекая и организуя крупные мероприятия, способствует укреплению позиций Абу-Даби как ведущего центра бизнеса, туризма и индустрии мероприятий.

Это способствует устойчивому развитию туризма и деловой активности, а также создает новые возможности для международных экспонентов и представителей деловых кругов в рамках единой системы услуг, включающей гостеприимство, медиа и решения для организации и проведения мероприятий.

Он отметил, что сфера выставок и конференций играет ключевую роль в развитии передовой промышленности ОАЭ, способствуя продвижению национальной продукции, выходу на новые рынки и повышению конкурентоспособности. Кроме того, она поддерживает развитие партнерств, обмен знаниями и передачу современных технологий.

Аз-Захери также сообщил, что в последние годы группа ADNEC внесла вклад в экономический рост ОАЭ благодаря проведению крупных международных мероприятий.

Они привлекли миллионы посетителей, способствовали диверсификации экономики и промышленному росту, а также созданию тысяч рабочих мест и миллионам ночей проживания в гостиницах ежегодно.

Он подчеркнул, что Make it in the Emirates является одним из ключевых стимулов для инвестиций в промышленность. В прошлом году мероприятие способствовало заключению соглашений и контрактов на закупки и поставки на сумму 11 млрд дирхамов, привлечению качественных инвестиций и развитию программы национальной добавленной стоимости.

Аз-Захери добавил, что в этом году Make it in the Emirates проходит на фоне растущего интереса. Ожидается, что показатели мероприятия превысят результаты прошлых лет, что будет способствовать промышленному и экономическому росту ОАЭ.