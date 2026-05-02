Красный Полумесяц ОАЭ направит 300 тыс. долларов на поддержку Кардиологического центра Эфиопии

АДДИС-АБЕБА, 2 мая 2026 года (WAM) -- Управление Красного Полумесяца ОАЭ выделило 300 тыс. долларов Кардиологическому центру Эфиопии на оказание медицинской помощи и проведение операций детям.

О поддержке объявили в преддверии благотворительного забега Zayed Charity Run, который пройдет завтра в Аддис-Абебе. Заявление было сделано во время официального визита делегации в штаб-квартиру центра в эфиопской столице.

В состав делегации вошли посол ОАЭ в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Мохамед Салем Аль Рашди, председатель Высшего организационного комитета Zayed Charity Run генерал-майор (в отставке) Мохаммед Хилаль Аль Кааби и генеральный секретарь Управления Красного Полумесяца ОАЭ Ахмед Сари Аль Мазруи.

Аль Мазруи заявил, что эта поддержка позволит центру активнее оказывать помощь детям и проводить операции, а также будет способствовать достижению целей благотворительного забега, вдохновленного наследием и ценностями отца-основателя ОАЭ, покойного шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна.

По его словам, этот шаг отражает приверженность Управления Красного Полумесяца ОАЭ поддержке медицинских инициатив, прежде всего в области лечения сердечных заболеваний у детей, и способствует повышению качества жизни наиболее уязвимых групп населения в соответствии с видением мудрого руководства ОАЭ, направленным на формирование более здорового, гуманного и сплоченного мирового сообщества.

Со своей стороны генеральный директор центра Хируй Али Эндриес выразил благодарность ОАЭ за эту важную поддержку.

По его словам, она станет значимым вкладом в работу центра по лечению пациентов и оказанию им необходимой медицинской помощи.

Он добавил, что с момента открытия центр принял около 24 тыс. пациентов и проводит операции как детям, так и взрослым. Центр также принимает пациентов из соседних стран, ежедневно обслуживает от 30 до 40 человек, при этом на консультации к врачам сохраняется лист ожидания.