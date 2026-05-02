Президент ОАЭ получил письменное послание от президента Сингапура

АБУ-ДАБИ, 2 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил письменное послание от президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама, касающееся двусторонних отношений.

Письменное послание было передано заместителю премьер-министра, министру иностранных дел ОАЭ Его Высочеству шейху Абдулле бин Заеду Аль Нахайяну на встрече с министром иностранных дел Республики Сингапур доктором Вивианом Балакришнаном.

В ходе встречи стороны обсудили серьезные последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана, направленных против ОАЭ и ряда братских стран, в частности их влияние на международную морскую безопасность, поставки энергоносителей, мировую экономику, а также региональный и международный мир и безопасность.

Доктор Балакришнан подтвердил солидарность Сингапура с ОАЭ и поддержку всех мер, которые страна принимает для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечения безопасности граждан, резидентов и посетителей.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян приветствовал визит доктора Балакришнана, отметив, что он отражает глубину двусторонних отношений и подтверждает полную солидарность дружественной Республики Сингапур с ОАЭ в связи с террористической агрессией Ирана.

Стороны также рассмотрели региональные события в контексте прекращения огня между США и Ираном и подчеркнули важность активизации региональных и международных усилий по установлению прочного мира, обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, они обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в контексте стратегических отношений и всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

Шейх Абдулла бин Заед подчеркнул, что ОАЭ и Республику Сингапур связывают прочные стратегические отношения, которые продолжают укрепляться в рамках всеобъемлющего партнерства, способствуя достижению целей развития, дальнейшему экономическому процветанию и устойчивому развитию двух стран.

Во встрече принял участие государственный министр ОАЭ Саид бин Мубарак Аль Хаджери.