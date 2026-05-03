Саид Аль Хаджери встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии

ТБИЛИСИ, 3 мая 2026 года (WAM) -- Государственный министр ОАЭ Саид Аль Хаджери в ходе рабочего визита в Республику Грузия провел двусторонние встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давидом Сонгулашвили, министром юстиции Паатой Салией и заместителем министра экономики и устойчивого развития Геннадием Арвеладзе.

В ходе встреч стороны подчеркнули прочный и динамичный характер двусторонних отношений. Они обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, уделив особое внимание приоритетным направлениям, включая экономику, инфраструктуру, предпринимательскую деятельность, сельское хозяйство, энергетику, охрану окружающей среды и устойчивое развитие.

Аль Хаджери подтвердил приверженность ОАЭ укреплению экономического и инвестиционного партнерства с Грузией в интересах обеих стран.

Со своей стороны грузинские официальные лица высоко оценили развитие двусторонних отношений, выразив уверенность, что нынешний визит и проведенные в его рамках встречи будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

В составе сопровождавшей Аль Хаджери делегации были высокопоставленные представители ряда государственных структур и частного сектора, включая помощника министра иностранных дел по вопросам передовой науки и технологий Омрана Шарафа, а также представителей Министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды, XRG, AD Ports, Etihad Rail, Dragon Oil, Silal и Masdar.