Спортивная инфраструктура ОАЭ укрепляет позиции страны как мирового спортивного центра

ДУБАЙ, 3 мая 2026 года (WAM) -- Современная спортивная инфраструктура ОАЭ стала важной основой для развития спорта, проведения крупных международных соревнований и укрепления позиций страны на мировой спортивной арене. Этому способствуют передовые объекты, в которых сочетаются инновации, устойчивый подход и многофункциональность.

Одним из ключевых объектов является трасса Yas Marina Circuit. Здесь ежегодно проходит Гран-при Абу-Даби в рамках чемпионата мира «Формулы-1», а в течение года проводятся другие спортивные и развлекательные мероприятия. Yas Marina Circuit располагает современными зонами для гостей, передовым центром управления гонками и цифровой инфраструктурой, которая повышает комфорт зрителей и участников. Трасса рассчитана на проведение различных соревнований по автоспорту и массовых спортивных мероприятий.

Стадион Hazza bin Zayed также является одним из самых заметных современных спортивных объектов ОАЭ и мира. В 2014 году он был признан лучшим стадионом мира, что подтвердило высокий уровень его дизайна и инженерных решений. В архитектуре стадиона, вдохновленной местной средой, сочетаются национальная самобытность и современные технологии. Это позволяет рассматривать его как один из ведущих примеров «умных» стадионов, способных принимать крупные континентальные и международные турниры. Стадион оснащен передовыми техническими системами, включая современные решения для охлаждения, развитую инфраструктуру для болельщиков и цифровые сервисы. Это повышает комфорт зрителей и игроков и подчеркивает возможности ОАЭ в создании спортивных объектов мирового уровня.

Помимо этих объектов, в ОАЭ действует множество современных спортивных комплексов. Среди них спортивный комплекс имени Хамдана бин Мохамеда, один из крупнейших крытых многофункциональных объектов региона, с олимпийскими бассейнами и залами для проведения международных чемпионатов, а также Zayed Sports City — один из крупнейших спортивных центров страны.

В Фуджейре комплекс Zayed Sports является ключевым центром развития единоборств и других видов спорта. Современная инфраструктура позволяет ему принимать международные турниры и укреплять позиции эмирата на мировой спортивной арене.

В конном спорте ОАЭ продолжают укреплять лидерские позиции благодаря инфраструктуре мирового уровня, включая ипподромы Meydan и Jebel Ali, где проходят крупные международные соревнования, в том числе Dubai World Cup. Специализированные комплексы Emirates International Endurance Village и Dubai International Endurance City обеспечивают условия для проведения соревнований по международным стандартам.

Трассы для верблюжьих гонок в Аль-Мармуне и Аль-Ватбе сочетают культурные традиции и современные технологии: здесь используются интеллектуальные системы управления заездами и создана развитая инфраструктура для владельцев и участников.

В сфере футбола выделяются современные стадионы, включая обновленный Al Maktoum Stadium, Mohammed bin Zayed Stadium и Al Nahyan Stadium — полностью оснащенные спортивные объекты, способные принимать крупные континентальные и международные матчи.

ОАЭ также располагают специализированными объектами для ледовых видов спорта, гольф- и теннисными центрами мирового уровня, включая Emirates Golf Club, а также клубами водных видов спорта на побережье

Это позволяет ОАЭ принимать крупные спортивные мероприятия круглый год. Развитая инфраструктура и современные сервисы делают страну привлекательной площадкой для международных федераций и ведущих команд при проведении турниров и тренировочных сборов, а также укрепляют ее позиции как одного из ключевых центров мировой спортивной индустрии.

Генеральный директор Dubai Equestrian Club Ахмед Рашед Мохаммед Аль Кааби заявил, что спортивные объекты ОАЭ соответствуют международным стандартам и обладают широкими возможностями. Он отметил, что Dubai International Endurance City сохраняет полную готовность к проведению различных соревнований. По его словам, команды оперативно справились с последствиями недавней нестабильной погоды, обеспечив готовность площадок и бесперебойную работу объектов. Это позволило успешно возобновить заезды.

Заместитель генерального секретаря Федерации карате ОАЭ доктор Абдулла Саиф Аль Бади отметил, что комплекс Zayed Sports в Фуджейре является одним из наиболее современных спортивных объектов страны. Он подчеркнул, что проведение рекордного по масштабам этапа Karate Youth League подтверждает способность ОАЭ принимать крупные международные соревнования.

Исполнительный директор Dubai International Arabian Horse Championship Адель Аль Фаласи подчеркнул, что современная инфраструктура играет ключевую роль в успешном проведении спортивных мероприятий. По его словам, многофункциональные площадки, такие как Dubai World Trade Centre, позволяют проводить турниры на высоком организационном уровне и обеспечивают условия, соответствующие высоким международным стандартам.



