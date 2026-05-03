Заместитель министра промышленности и передовых технологий: ОАЭ продолжают укреплять интегрированную промышленную модель

АБУ-ДАБИ, 3 мая 2026 года (WAM) -- Заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Хасан Аль-Нувайс заявил, что платформа Make it in the Emirates 2026, которую министерство проведет в Абу-Даби с 4 по 7 мая, станет национальной площадкой для преобразования возможностей в инвестиции, проекты и конкретные результаты. По его словам, платформа будет способствовать повышению устойчивости цепочек поставок и устойчивому развитию промышленного сектора ОАЭ.

В заявлении Информационному агентству ОАЭ (WAM) Аль-Нувайс отметил, что платформа проводится в период, когда мировые экономики перестраивают цепочки поставок, а ОАЭ продолжают укреплять интегрированную промышленную модель, основанную на конкурентоспособности, гибкости и готовности к будущему. Эта модель объединяет инвесторов, производителей, поставщиков технологий, финансовые организации и ключевых покупателей в единой среде, ориентированной на рост.

Он добавил, что Make it in the Emirates не просто демонстрирует возможности, а служит практической платформой, объединяющей инвестиции, производство, финансирование и технологии. По его словам, платформа стимулирует прямые локальные инвестиции и способствует превращению возможностей в соглашения, контракты и реальные промышленные проекты. Это поддерживает развитие местного производства, повышает конкурентоспособность национальной промышленности и способствует выходу компаний на региональные и мировые рынки.

Аль-Нувайс отметил, что возможности для инвесторов, промышленных и технологических компаний расширяются благодаря Национальной стратегии промышленности и передовых технологий, инициативе Make it in the Emirates и Национальной программе повышения локальной добавленной стоимости, благодаря которой в экономику ОАЭ было перенаправлено более 473 млрд дирхамов. Кроме того, программа создает возможности для локализации производства 5 тыс. приоритетных товаров. Производители в ОАЭ также получают доступ к рынкам с почти 3 млрд потребителей благодаря 36 соглашениям о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

По словам Аль-Нувайса, промышленные инвесторы в ОАЭ работают в понятной и интегрированной экосистеме, которая объединяет спрос, конкурентное финансирование, развитую инфраструктуру, гибкое законодательство и доступ к местным и мировым рынкам.

Это укрепляет доверие инвесторов, поддерживает рост национальной промышленности и способствует формированию более устойчивой, жизнеспособной и масштабируемой промышленной среды.