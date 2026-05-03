Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Польши с Днем Конституции

АБУ-ДАБИ, 3 мая 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Польша Каролю Навроцкому по случаю Дня Конституции.

Также поздравительные телеграммы президенту Польши и премьер-министру страны Дональду Туску направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.