«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче Премьер-лиги

ЛОНДОН, 3 мая 2026 года (WAM) -- «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» со счетом 3:2 в матче 35-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

После этого матча «Юнайтед» набрал 64 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 58 очками остается четвертым.

Хозяева открыли счет уже на шестой минуте благодаря голу Матеуса Куньи, а на 14-й минуте Беньямин Шешко удвоил преимущество. После перерыва «Ливерпуль» сумел отыграться: на 47-й минуте отличился Доминик Собослаи, а на 56-й минуте Коди Гакпо сравнял счет.

Победный мяч на 77-й минуте забил Кобби Майну.

В другом матче тура «Борнмут» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.