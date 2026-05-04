ОАЭ укрепляют лидерство в финтехе за счет интегрированной экосистемы

АБУ-ДАБИ, 4 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ продолжают укреплять позиции в качестве одного из ведущих мировых центров в сфере финансовых технологий (финтех), опираясь на интегрированную экосистему, сочетающую развитую цифровую инфраструктуру, гибкие регуляторные рамки и тесное взаимодействие между государственным и частным секторами. Такая среда ускоряет выход компаний на рынок, поддерживает их рост и способствует развитию инновационных и специализированных финансовых услуг.

В комментариях информационному агентству ОАЭ WAM руководители финтех-компаний отметили, что ОАЭ могут стать одной из первых стран, где жители ощутят влияние стремительных изменений в сфере финтеха на повседневную жизнь благодаря развитой инновационной среде, способствующей созданию новых решений.

Генеральный директор Mawarid Finance Рашид Аль Кубейси заявил, что ОАЭ играют ключевую роль в развитии финтеха благодаря интегрированной системе, обеспечивающей более быстрый выход компаний на рынок и поддерживающей их рост. Он отметил, что финтех уже изменил характер финансовых услуг. В частности, на рынке появились специализированные решения, включая финансирование аренды жилья через цифровые платформы, позволяющие пользователям подавать заявки и получать одобрение менее чем за 24 часа, тогда как ранее это было недоступно. Он также подчеркнул возможность инвестирования небольших сумм через специализированные цифровые платформы. Аль Кубейси добавил, что финтех будет все активнее интегрироваться в повседневные потребности пользователей, делая услуги более персонализированными и оперативными.

Руководитель по партнерствам Fuze Finance Франсиско Х. Фернандес заявил, что ОАЭ прочно утвердились в числе ведущих мировых центров финтеха и стали одной из первых стран, внедривших четкие регуляторные рамки, поддерживающие развитие сектора. Он отметил, что в ближайшем будущем новые технологии, в частности стейблкоины, изменят отношения между клиентами и банками и повлияют на то, как люди пользуются деньгами. Он также указал на инициативы в области открытого банкинга, которые позволят клиентам принимать более взвешенные финансовые решения.

Генеральный директор и соучредитель Time Guardian Амира Сулейман заявила, что ОАЭ являются одной из лучших в мире площадок для создания и развития финтех-компаний. По ее словам, страна стала своего рода «Силиконовой долиной» финтеха на региональном и глобальном уровнях благодаря развитой регуляторной базе. Сулейман отметила, что банки в ОАЭ стали более открыты к сотрудничеству с финтех-компаниями, особенно при наличии хорошо подготовленных предложений и опытных команд. Она также указала на растущий интерес со стороны предпринимателей и инвесторов со всего мира, подчеркнув, что многие международные компании выбирают ОАЭ как базу для запуска проектов благодаря доступу к финансированию, институциональной поддержке и благоприятной инвестиционной среде.

Генеральный директор Shory UAE Аун Аль Смади отметил, что ОАЭ являются одним из ведущих мировых центров финтеха благодаря развитой цифровой инфраструктуре и современному регулированию. Он подчеркнул, что сектор страховых технологий работает в этой экосистеме и получает выгоду от ее развития.