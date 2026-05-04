В Абу-Даби открылась крупнейшая за всю историю выставка Make it in the Emirates

АБУ-ДАБИ, 4 мая 2026 года (WAM) -- Пятая и крупнейшая за всю историю выставка Make it in the Emirates открылась сегодня в центре ADNEC в Абу-Даби под девизом «Передовая промышленность. Становимся сильнее», став крупнейшим промышленным событием в истории ОАЭ.

Мероприятие проходит с 4 по 7 мая и объединяет министров, представителей бизнеса, инвесторов, промышленников, новаторов, молодежь, а также представителей СМИ.

В этом году площадь выставки составляет 88 тыс. квадратных метров, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Число участников достигло 1 245, увеличившись на 73% по сравнению с 2025 годом; представлены все семь эмиратов.

Make it in the Emirates 2026 охватывает 12 приоритетных отраслей, включая передовое производство, аэрокосмическую и оборонную промышленность, фармацевтику, энергетику, транспорт и сектор устойчивых материалов. Масштаб мероприятия подчеркивает долгосрочный промышленный курс ОАЭ и стремление к развитию экономики, рассчитанной на постоянный рост.

Платформа, созданная для реализации промышленной стратегии ОАЭ, объединяет приоритеты, возможности и ресурсы отрасли в одном пространстве.