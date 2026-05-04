DXB сохраняет международное авиасообщение на фоне региональных вызовов и готовится к росту пассажиропотока

ДУБАЙ, 4 мая 2026 года (WAM) -- Международный аэропорт Дубая (DXB) продолжал работу в условиях региональных ограничений, из-за которых сократились возможности использования воздушного пространства и были нарушены графики полетов. После полного восстановления воздушного пространства ОАЭ компания Dubai Airports приступила к поэтапному наращиванию операций, увеличивая число рейсов по мере открытия региональных маршрутов.

С начала ситуации 28 февраля и ее обострения в марте аэропорты Дубая продолжали работу, несмотря на ограничения, обеспечив безопасное обслуживание 6 млн пассажиров, более 32 тыс. рейсов и перевозку 213 тыс. тонн жизненно важных грузов по состоянию на 30 апреля.

Работа DXB продолжалась в условиях постоянно меняющейся обстановки: расписание, пассажиропоток и наземное обслуживание корректировались с учетом доступного воздушного пространства. Скоординированные действия всех участников авиационной системы позволили обеспечить стабильную и безопасную работу, несмотря на серьезные ограничения.

После отмены всех ограничений в воздушном пространстве ОАЭ компания Dubai Airports перешла к следующему этапу восстановления, наращивая число рейсов и позволяя авиакомпаниям постепенно возвращаться к обычному расписанию. Сейчас объем полетов в основном зависит от доступности региональных маршрутов за пределами ОАЭ, при этом продолжается координация с соседними странами для оптимизации воздушного движения. Эти усилия стали возможны благодаря тесному взаимодействию всех участников сообщества oneDXB — международных авиакомпаний во главе с перевозчиками Emirates и flydubai, а также сервисных партнеров и регулирующих органов. Совместная работа позволила обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров и грузов и оперативно наращивать объемы полетов по мере восстановления пропускной способности.

Генеральный директор Dubai Airports Пол Гриффитс заявил: «События последних недель стали беспрецедентными для такого крупного авиационного узла, как DXB. Транзитные перевозки через Ближний Восток занимают значительную долю мирового рынка авиаперевозок: через DXB ежегодно проходит 22,4 млн пассажиров, что составляет около трети всего транзитного потока через аэропорты региона. Поэтому стабильная работа DXB крайне важна для мирового авиасообщения. В последние недели основное внимание было сосредоточено на обеспечении безопасной и стабильной работы аэропорта за счет слаженных действий и оперативных решений, с готовностью быстро реагировать по мере улучшения ситуации».

Он добавил: «Совместная работа в этих условиях позволила нам быстрее адаптироваться. Эта готовность позволит нам принять растущий спрос по мере восстановления возможностей для полетов и укрепить позиции DXB как одного из ведущих мировых авиационных узлов, несмотря на сохраняющиеся ограничения на отдельных маршрутах».

Роль Дубая как глобального авиационного узла тесно связана с рынком транзитных перевозок. Из 99,3 млн пассажиров, маршруты которых могут проходить через Ближний Восток, регион обслуживает около 70%, при этом на DXB приходится 32% этого потока.

По мере стабилизации ситуации этот сегмент, как ожидается, быстро восстановится, в том числе за счет высокого спроса, который сложно перенаправить на другие направления.

Работа DXB в этот период показала, что авиационный сектор Дубая способен быстро адаптироваться к возвращению пассажиропотока. Аэропорт продолжает обеспечивать стабильную и безопасную работу, наращивая число рейсов по мере улучшения ситуации и поддерживая авиакомпании и пассажиров.

В перспективе прогноз Dubai Airports на текущий год остается позитивным благодаря устойчивому спросу. По мере улучшения ситуации DXB наращивает число рейсов и вместе с авиакомпаниями и партнерами увеличивает возможности для полетов. Аэропорт располагает возможностями для дальнейшего роста в ближайшие месяцы. В то же время продолжается реализация долгосрочных планов расширения аэропорта Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC), что будет способствовать дальнейшему развитию Дубая как глобального авиационного узла.

В первом квартале 2026 года Международный аэропорт Дубая (DXB) обслужил 18,6 млн пассажиров, что на 20,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ограничений в воздушном пространстве региона в марте. В марте пассажиропоток составил 2,5 млн человек, сократившись на 65,7% в годовом выражении.

Крупнейшим рынком для DXB вновь стала Индия (2,5 млн пассажиров). Далее следуют Саудовская Аравия (1,3 млн), Великобритания (1,2 млн) и Пакистан (918 тыс.). Лондон сохранил статус самого загруженного направления (752 тыс. пассажиров), за ним следуют Мумбаи (520 тыс.) и Джидда (505 тыс.).

Объем грузоперевозок в первом квартале составил 399,6 тыс. тонн, снизившись на 22,7%. В марте обработано 66 тыс. тонн грузов. Число рейсов составило 88 тыс., что на 20,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первый квартал через DXB прошло 17,6 млн единиц багажа, в том числе 2,6 млн в марте. Уровень ошибок при обработке багажа составил 3,5 на 1 тыс. пассажиров против 1,95 годом ранее. Для сравнения, средний мировой показатель — около 6,3 на 1 тыс. пассажиров.