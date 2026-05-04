ОАЭ приветствуют решение ФАО осудить Иран за нарушение глобальных цепочек поставок продовольствия

РИМ, 4 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ приветствовали решение Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), принятое на специальной сессии по инициативе ОАЭ совместно со странами Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и партнерами. В документе содержится осуждение действий Ирана, подрывающих продовольственную безопасность.

Решение касается последствий действий Ирана в Ормузском проливе, а также ударов по критически важной инфраструктуре — энергетическим объектам, опреснительным установкам и продовольственным предприятиям, из-за чего были нарушены цепочки поставок в регионе Залива, включая ключевые морские маршруты.

Инициатива была выдвинута ОАЭ совместно со странами ССАГЗ, а также Иорданией, Египтом, Ливаном и Марокко и принята консенсусом. ОАЭ выразили признательность государствам-членам ФАО, прежде всего членам Совета, за конструктивную работу.

В документе подчеркивается необходимость не допустить политизации поставок продовольствия и сельхозпродукции и обеспечить глобальную продовольственную безопасность, особенно для уязвимых стран, зависящих от импорта.

Отмечается также, что стабильные и предсказуемые поставки продовольствия, удобрений и сельскохозяйственных продуктов при наличии открытых и эффективно работающих торговых маршрутов имеют ключевое значение для устойчивости мировых рынков и защиты населения.

В решении ФАО, со ссылкой на резолюцию Совета Безопасности ООН 2817 (2026), соавторами которой выступили 136 государств, подтверждается, что действия Ирана против стран региона и за его пределами, включая неспровоцированные удары по гражданской инфраструктуре, а также атаки на торговые суда и нарушения судоходства в Ормузском проливе, являются нарушением международного права и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности. Отмечается, что такие действия нарушают производство, транспортировку и поставки продовольствия и сельскохозяйственной продукции, усиливая нестабильность мировых рынков и колебания цен на продовольствие.

Помощник министра иностранных дел по вопросам энергетики и устойчивого развития Абдулла Балалаа отметил, что безопасность глобальных цепочек поставок продовольствия и энергии неразрывно связана с безопасностью ключевых морских маршрутов. По его словам, эскалация со стороны Ирана и атаки на гражданскую инфраструктуру имеют серьезные последствия, дестабилизируют ситуацию в регионе и мире, а также напрямую влияют на рынки и наиболее уязвимые группы населения. Он подчеркнул необходимость совместных действий международного сообщества для соблюдения международного права, обеспечения свободы судоходства и бесперебойных поставок жизненно важных товаров.

В решении также подчеркивается важность сохранения открытых, безопасных и эффективно функционирующих торговых маршрутов, включая международные водные пути, а также обеспечения свободы судоходства для бесперебойных поставок продовольствия, сельхозпродукции, удобрений и других необходимых ресурсов.

В решении ФАО предусмотрено, что организация будет отслеживать и оценивать влияние действий Ирана на глобальную продовольственную безопасность, своевременно предоставлять информацию о состоянии рынков и ранние предупреждения, а также по запросу оказывать поддержку государствам-членам ФАО в укреплении устойчивости их агропродовольственных систем.

ОАЭ подчеркивают, что Ормузский пролив является жизненно важным международным водным путем и ключевой артерией мировой экономики. Через него ежедневно проходит около одной пятой мировых поставок энергоресурсов, а также около 25% мировых поставок газа, почти 70% нефтехимической продукции и около 30% удобрений, необходимых для производства продовольствия.

ОАЭ заявили о готовности активно и конструктивно взаимодействовать в рамках ФАО, укреплять международное сотрудничество и повышать устойчивость продовольственных систем, а также добиваться прекращения действий Ирана, подрывающих глобальную продовольственную безопасность, включая нарушения свободы судоходства.