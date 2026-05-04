ОАЭ решительно осудили нападение на танкер ADNOC в Ормузском проливе

АБУ-ДАБИ, 4 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили террористическую атаку Ирана с применением двух беспилотников против танкера ADNOC в Ормузском проливе. Сообщается, что пострадавших нет.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что атака является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2817, в которой подтверждается важность свободы судоходства и недопустимость нападений на коммерческие суда и нарушения международного судоходства.

В ведомстве отметили, что атаки на коммерческое судоходство и использование Ормузского пролива как инструмента экономического давления или шантажа со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана являются актами пиратства и представляют прямую угрозу стабильности региона, его населению и глобальной энергетической безопасности.

ОАЭ призвали Иран прекратить эти неспровоцированные атаки, соблюдать режим прекращения огня и полностью и без условий открыть Ормузский пролив для обеспечения региональной безопасности и стабильности мировой экономики и торговли.