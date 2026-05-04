Халед бин Мохамед бин Заед встретился с генеральным директором HSBC

АБУ-ДАБИ, 4 мая 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с генеральным директором HSBC Holdings Жоржем Эльхедери.

В ходе встречи обсуждались перспективы и направления сотрудничества в банковском и финансовом секторах.

Стороны также обсудили условия ведения бизнеса в ОАЭ, уделив особое внимание таким направлениям, как цифровая трансформация, искусственный интеллект, научные исследования и разработки, умная инфраструктура и другие направления развития экономики знаний.

На встрече присутствовал генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца Саиф Саид Гобаш.