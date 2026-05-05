Премьер-министр Великобритании осудил иранские удары беспилотниками и ракетами по ОАЭ

ЛОНДОН, 5 мая 2026 года (WAM) -- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник осудил иранские ракетные удары и атаки беспилотников по ОАЭ.

«Мы солидарны с ОАЭ и продолжим поддерживать оборону наших партнеров в Заливе. Эта эскалация должна прекратиться. Ирану необходимо предметно участвовать в переговорах, чтобы обеспечить сохранение режима прекращения огня на Ближнем Востоке и достижение долгосрочного дипломатического решения», — говорится в заявлении офиса премьер-министра Великобритании со ссылкой на Стармера.