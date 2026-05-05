Президент Франции назвал удары Ирана по ОАЭ «необоснованными и неприемлемыми»

ПАРИЖ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары Ирана по ОАЭ, назвав их «необоснованными и неприемлемыми», и заявил, что Франция продолжит поддерживать ОАЭ и союзников в регионе.

«Как и с начала конфликта, Франция продолжит поддерживать своих союзников в ОАЭ и регионе в защите их территорий», — написал Макрон в X.

Президент Франции призвал к долгосрочному урегулированию конфликта, включая возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив и заключение надежного соглашения, предусматривающего необходимые гарантии безопасности для стран региона.

Он отдельно указал на три угрозы со стороны Ирана: ядерную программу, баллистический потенциал и действия по дестабилизации региона.