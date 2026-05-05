Президент ОАЭ провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, осудившим иранские террористические атаки

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Его Королевским Высочеством Мохаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом, который осудил иранские террористические атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в ОАЭ.

Он отметил, что эти атаки являются нарушением суверенитета ОАЭ и международного права, а также подрывают региональную безопасность и стабильность.

Наследный принц подтвердил солидарность Саудовской Аравии с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых страной для защиты безопасности, стабильности и населения.

Стороны обсудили эскалацию ситуации и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.