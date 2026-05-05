Президент ОАЭ провел телефонный разговор с королем Бахрейна, осудившим иранские террористические атаки

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с королем Бахрейна Его Величеством Хамадом бин Исой Аль Халифой, который осудил иранские террористические атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в ОАЭ.

Король Бахрейна отметил, что эти атаки нарушают суверенитет ОАЭ и международное право, а также подрывают региональную безопасность и стабильность. Он подтвердил солидарность Бахрейна с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых для защиты суверенитета и безопасности страны, а также обеспечения безопасности ее народа.

Стороны обсудили последствия последних событий для региональной и международной безопасности и стабильности.