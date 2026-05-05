Эмир Катара в телефонном разговоре с президентом ОАЭ осудил террористические атаки на страну

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с эмиром Катара Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который осудил иранские террористические атаки на гражданские объекты и инфраструктуру в ОАЭ.

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что эти атаки являются нарушением суверенитета ОАЭ и угрозой безопасности, стабильности и территориальной целостности страны. Он подтвердил полную солидарность Катара с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых для защиты безопасности страны.

Стороны обсудили эскалацию ситуации и ее серьезные последствия для региональной и международной стабильности, а также влияние на свободу судоходства, энергетическую безопасность и мировую экономику.