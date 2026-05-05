Президент Кипра осудил атаки на ОАЭ

НИКОСИЯ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент Кипра Никос Христодулидис решительно осудил ракетные удары и атаки беспилотников, направленные против ОАЭ, и выразил полную солидарность с руководством и народом страны.

Он подчеркнул, что Кипр поддерживает ОАЭ и их региональных партнеров, выступает за деэскалацию и соблюдение международного права в целях укрепления безопасности и стабильности.

Христодулидис отметил, что безопасность региона неразрывно связана с безопасностью Европы и не может рассматриваться отдельно от нее.