Абдулла бин Заед обсудил с рядом должностных лиц и глав МИД последствия иранских террористических атак на ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонные разговоры с рядом должностных лиц и министров иностранных дел братских стран.

Стороны обсудили последствия вопиющих иранских террористических атак с применением ракет и беспилотников против гражданских объектов и инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах.

В ходе разговоров шейх Абдулла провел консультации с премьер-министром Ливанской Республики доктором Навафом Саламом, министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Джаррахом Джабером Аль-Ахмадом Аль-Сабахом, премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, министром иностранных дел, по делам эмиграции и египетских экспатриантов Арабской Республики Египет доктором Бадром Абдельати, а также министром иностранных дел Королевства Бахрейн доктором Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

Его Высочество шейх Абдулла, должностные лица и министры решительно осудили новые коварные иранские террористические атаки на ОАЭ, которые являются явным нарушением принципов международного права и Устава ООН, а также прямой угрозой безопасности, стабильности и территориальной целостности страны.

Они подчеркнули полное и законное право ОАЭ ответить на эти атаки таким образом, чтобы обеспечить защиту суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности страны, а также безопасность ее граждан, резидентов и гостей в соответствии с международным правом.

Со своей стороны, Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян выразил признательность братским странам за проявленную солидарность и подтвердил безопасность всех резидентов и гостей, находящихся на территории страны.

Стороны также обсудили пути укрепления международного сотрудничества и активизации совместных усилий по достижению устойчивого мира в регионе, а также укреплению региональной безопасности и стабильности.