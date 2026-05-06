ООН выразила обеспокоенность из-за иранских атак на ОАЭ

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая 2026 года (WAM) -- ООН выразила глубокую обеспокоенность из-за ракетных атак и ударов беспилотников, нанесенных Ираном накануне, в понедельник, по Объединенным Арабским Эмиратам. В результате атак пострадали не менее трех человек, на нефтяном объекте в промышленной зоне Фуджейры произошел пожар.

Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. Он также выразил обеспокоенность рядом ударов по судам в Ормузском проливе и прилегающих к нему районах за последние дни, отметив, что это свидетельствует о растущем риске возобновления боевых действий.

Дюжаррик призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, способных привести к эскалации напряженности или подорвать продолжающиеся дипломатические и посреднические усилия.

Он подчеркнул, что практической альтернативы мирному урегулированию международных споров в полном соответствии с международным правом, включая Устав ООН, не существует.