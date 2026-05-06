Президент ОАЭ принял телефонные звонки от руководителей ряда стран, осудивших иранские террористические атаки

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонные звонки от руководителей ряда стран, которые осудили иранские террористические атаки на гражданское население, объекты и инфраструктуру в Объединенных Арабских Эмиратах, назвав их нарушением суверенитета и угрозой безопасности и стабильности страны.

Его Высочество принял звонки от короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллы II ибн Аль-Хусейна, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани.

Руководители подтвердили солидарность своих стран с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых страной для защиты безопасности и стабильности, а также обеспечения безопасности ее граждан.