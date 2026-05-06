В Аджмане заключили крупнейшую за день сделку с недвижимостью на 200 млн дирхамов

АДЖМАН, 6 мая 2026 года (WAM) -- Департамент земельных ресурсов и регулирования недвижимости Аджмана зарегистрировал сегодня сделку с недвижимостью на сумму 200 млн дирхамов. Она стала крупнейшей сделкой дня.

Предметом сделки стал незастроенный земельный участок в районе Аль-Захия в Восточном секторе. Площадь участка составляет 52 915,5 кв. м, он предназначен для жилой и коммерческой застройки.

Сделка свидетельствует о сохранении активности на рынке недвижимости Аджмана и привлекательности ключевых районов эмирата для инвесторов.