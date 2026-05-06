IRENA: гибридные энергетические решения позволяют конкурентоспособно обеспечивать круглосуточное электроснабжение

АБУ-ДАБИ, 6 мая 2026 года (WAM) -- Солнечная и ветровая энергетика в сочетании с аккумуляторными системами хранения уже сегодня позволяют надежно и экономически эффективно обеспечивать круглосуточное электроснабжение. Об этом говорится в новом докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Доклад «Круглосуточная возобновляемая энергетика: экономика стабильной солнечной и ветровой энергии» подтверждает, что в регионах с высоким потенциалом солнечной и ветровой энергетики гибридные решения с накопителями позволяют обеспечивать круглосуточное электроснабжение дешевле, чем электростанции, работающие на ископаемом топливе.

Согласно докладу, приведенная стоимость стабильной солнечной энергии с накопителями в регионах с высоким ресурсным потенциалом составляет от 54 до 82 долларов за МВт·ч. Для сравнения, стоимость электроэнергии новых угольных электростанций в Китае составляет 70–85 долларов за МВт·ч, а новых газовых электростанций в мире — более 100 долларов за МВт·ч.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что худший энергетический кризис за последние десятилетия показал истинную цену зависимости от ископаемого топлива. По его словам, сегодня возможен другой путь: возобновляемая энергетика все чаще становится самым доступным, надежным и безопасным вариантом.

«Необходимо ускорить энергопереход, инвестировать в энергетическую инфраструктуру и укреплять международное сотрудничество, чтобы обеспечить людей во всем мире чистой местной энергией», — добавил он.

Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера заявил, что круглосуточная возобновляемая энергетика уже конкурентоспособна по стоимости с ископаемым топливом. По его словам, прежний аргумент о ненадежности ВИЭ больше не актуален: сегодня возобновляемые источники способны обеспечивать стабильное электроснабжение круглые сутки.

Он отметил, что рынки нефти и газа остаются уязвимыми перед геополитическими потрясениями, включая продолжающиеся сбои поставок через Ормузский пролив, поэтому страны должны укреплять устойчивость своих экономик за счет развития систем возобновляемой энергетики.

По словам Ла Камеры, экономика всей энергосистемы изменилась: развитие аккумуляторных технологий снизило затраты и ускорило прогресс в сфере хранения энергии. Преимущество ВИЭ, подчеркнул он, является не только экономическим, но и стратегическим, поскольку они укрепляют устойчивость, стабильность и энергетическую безопасность в кризисные периоды.

Круглосуточная возобновляемая энергетика позволяет эффективнее использовать энергосети, поставлять электроэнергию в периоды повышенного спроса и снижать зависимость от колебаний цен. Такие гибридные решения особенно востребованы у крупных потребителей, которым необходимо бесперебойное электроснабжение, включая компании в сфере искусственного интеллекта и центры обработки данных.

Стабильная возобновляемая энергетика также позволяет производить экологически чистое топливо для отраслей, где сложно сократить выбросы. В таких секторах экономическая эффективность зависит не только от затрат, но и от возможности поддерживать высокий уровень загрузки мощностей.

Анализ IRENA показывает, что стоимость надежной круглосуточной электроэнергии на основе ВИЭ быстро снижается благодаря снижению стоимости солнечных и ветровых технологий, а также систем аккумуляторного хранения энергии.

С 2010 года стоимость строительства солнечных фотоэлектрических объектов снизилась на 87%, наземных ветровых электростанций — на 55%, а систем аккумуляторного хранения энергии — на 93%.

Сокращаются и сроки реализации таких проектов: как правило, они строятся в течение одного-двух лет после получения разрешений и подключения к энергосетям. В большинстве рынков это значительно быстрее, чем строительство новых газовых электростанций.

Ожидается, что дальнейшее развитие технологий, расширение производства и интеграция цепочек поставок будут способствовать дальнейшему снижению стоимости всех трех технологий. Поскольку солнечная и ветровая энергетика, а также аккумуляторные системы хранения энергии дешевеют одновременно, совокупный эффект для гибридных энергосистем уже становится значительным.

Анализ IRENA по проектам, сочетающим солнечную энергетику и аккумуляторные системы хранения в разных странах, показывает, что стоимость надежной круглосуточной электроэнергии снизилась с более чем 100 долларов за МВт·ч в 2020 году до примерно 54–82 долларов за МВт·ч к 2025 году в регионах с высоким уровнем солнечной радиации и сильным ветровым потенциалом.

По прогнозам, к 2030 году стоимость снизится еще примерно на 30%, а к 2035 году — примерно на 40%. Это позволит довести ее до менее чем 50 долларов за МВт·ч на наиболее эффективных площадках к 2035 году.

Комплекс Al Dhafra в ОАЭ, объединяющий солнечную фотоэлектрическую генерацию и аккумуляторные системы хранения, уже показывает, как это работает на практике: он способен обеспечивать 1 ГВт надежной чистой электроэнергии по цене около 70 долларов за МВт·ч.

Системы, сочетающие ветровую энергетику и накопители, также становятся все более конкурентоспособными. По оценкам IRENA на 2025 год, стоимость такой электроэнергии составляет около 59 долларов за МВт·ч в Монголии и 88–94 доллара за МВт·ч в Бразилии, Германии и Австралии. К 2030 году на этих рынках она может снизиться примерно до 49–75 долларов за МВт·ч.

Стоимость снижается еще больше, когда ветровая энергетика сочетается с солнечной: их выработка дополняет друг друга, что позволяет сократить потребность в накопителях и общую стоимость системы.

Доклад «Круглосуточная возобновляемая энергетика: экономика стабильной солнечной и ветровой энергии» предлагает основу для оценки и сравнения стоимости круглосуточной электроэнергии из ВИЭ, а также анализирует динамику затрат, ключевые факторы стоимости и региональные особенности гибридных систем солнечной и ветровой энергетики с накопителями энергии.