Президент ОАЭ посетил мероприятия платформы Make it in the Emirates 2026, проходящей в пятый раз

АБУ-ДАБИ, 6 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян посетил мероприятия платформы Make it in the Emirates 2026, проходящей в пятый раз в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC).

Его Высочество ознакомился с передовыми разработками, продукцией и инициативами, направленными на повышение конкурентоспособности национальной промышленности в ряде ключевых секторов, а также с применением технологий для развития местного производства.

Его Высочеству также представили основные инициативы и проекты в рамках мероприятия.

Президент ОАЭ отметил, что промышленный сектор остается одной из ключевых опор национальной экономики и играет важную роль в ее диверсификации. Он подчеркнул, что ОАЭ уделяют приоритетное внимание развитию промышленности, поддержке национального производства, стимулированию инноваций и инвестиций в отрасли будущего, а также созданию новых возможностей для эмиратских специалистов.

Затем Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

Президент ОАЭ отметил высокий уровень участия в мероприятии, подчеркнув, что это свидетельствует о развитии промышленного сектора ОАЭ и его конкурентоспособности.

Президента сопровождали заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.