Президенты ОАЭ и Ганы обсудили развитие сотрудничества

АБУ-ДАБИ, 6 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой, который находится в ОАЭ с рабочим визитом.

Встреча прошла на полях Make it in the Emirates 2026 в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC).

Стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений в интересах двух стран и их народов. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в приоритетных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, возобновляемую энергетику, инновации, технологии и искусственный интеллект.

Президент ОАЭ и президент Ганы подтвердили общую приверженность дальнейшему развитию сотрудничества, направленного на достижение устойчивого прогресса и процветания обеих стран.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и ее серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности. В этом контексте Джон Драмани Махама вновь подтвердил, что Гана осуждает иранские террористические атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру в ОАЭ.

Он отметил, что такие действия являются нарушением суверенитета и международного права и подрывают региональную безопасность и стабильность.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Администрации президента по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.