ОАЭ осудили враждебные заявления Ирана

АБУ-ДАБИ, 6 мая 2026 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили заявление Министерства иностранных дел Ирана, заявив о полном неприятии любых обвинений и угроз в адрес суверенитета страны, ее национальной безопасности и независимости в принятии решений.

В МИД ОАЭ подчеркнули, что международные отношения и сотрудничество ОАЭ в сфере обороны являются внутренним суверенным вопросом страны, и ни одна сторона не вправе использовать это как повод для угроз, вмешательства или провокаций.

В ведомстве отметили, что любые прямые или косвенные угрозы безопасности страны, ее гражданской и критически важной инфраструктуре, а также гражданам, резидентам и гостям ОАЭ являются неприемлемыми и противоречат принципам добрососедства, международному праву и Уставу ООН.

Министерство подчеркнуло, что ОАЭ оставляют за собой право использовать все суверенные, правовые, дипломатические и военные средства для реагирования на любые угрозы, обвинения или враждебные действия.

В ведомстве также заявили, что попытки давления, необоснованные обвинения и распространение недостоверных утверждений не повлияют на принципиальную позицию ОАЭ и не помешают стране защищать свои высшие национальные интересы, суверенитет и независимость в принятии решений.