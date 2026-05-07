Цены на золото стабильны, серебро дешевеет

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 7 мая 2026 (WAM) -- Стоимость золота сегодня практически не изменилась, оставаясь близкой к максимуму за последнюю неделю.

На спотовом рынке золото торговалось на уровне 4 688,16 доллара США за унцию после роста примерно на 3% в среду, когда котировки достигли максимума с 27 апреля.

Июньские фьючерсы на золото в США выросли на 0,1% до 4 696,60 доллара США за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подешевело на 0,2% до 77,16 доллара США за унцию, платина подорожала на 0,1% до 2 062,50 доллара США за унцию, а палладий снизился на 0,3% до 1 533,25 доллара США за унцию.