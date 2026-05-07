Президент ОАЭ и президент Кипра обсудили всеобъемлющее стратегическое партнерство и региональные события

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса, находящегося в ОАЭ с рабочим визитом.

Его Высочество и президент Кипра обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Особое внимание было уделено экономике, торговле, инвестициям, технологиям, возобновляемой энергетике, образованию, культуре, туризму и другим секторам, способствующим достижению общих целей развития.

Стороны подтвердили приверженность продвижению целей партнерства в интересах процветания народов двух стран.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее председательство Кипра в Совете Европейского союза и его роль в развитии партнерских отношений между ОАЭ и ЕС.

Стороны рассмотрели события на Ближнем Востоке и их последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

Президент Христодулидис вновь подтвердил, что Кипр осуждает иранские атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в ОАЭ и других странах региона, отметив, что они нарушают суверенитет государств, международное право и Устав ООН, а также угрожают региональной безопасности и стабильности.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.