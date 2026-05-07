Президент ОАЭ принял премьер-министра и министра иностранных дел Катара

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял премьер-министра и министра иностранных дел Катара Его Превосходительство шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани.

Премьер-министр передал президенту ОАЭ приветствия эмира Катара Его Высочества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и пожелания дальнейшего прогресса и процветания ОАЭ. В свою очередь Его Высочество шейх Мохамед бин Заед попросил передать Его Высочеству эмиру Катара приветствия и пожелания дальнейшего развития и процветания Катару и его народу.

Стороны обсудили братские отношения и пути укрепления сотрудничества в интересах обеих стран и процветания их народов.

На встрече также были рассмотрены региональные события и их серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности. Премьер-министр вновь подтвердил, что Катар осуждает иранские террористические атаки на гражданское население и гражданские объекты в ОАЭ, подчеркнув солидарность страны с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых государством для защиты суверенитета, безопасности и граждан.

Во встрече приняли участие вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян; наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян; представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр внутренних дел генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам семей павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; министр толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайя, а также ряд шейхов, министров и официальных лиц.