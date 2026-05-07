Абдулла бин Заед поздравил главу МИД Нигерии и обсудил двустороннее сотрудничество

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян поздравил Бианку Одумегву-Оджукву с назначением на должность министра иностранных дел дружественной Федеративной Республики Нигерия.

В ходе телефонного разговора министры обсудили дружественные отношения между двумя странами, пути развития сотрудничества и совместной работы, а также возможности укрепления взаимодействия в ряде сфер, включая экономику, торговлю и инвестиции, в рамках Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед пожелал главе МИД Нигерии успехов на новом посту и подтвердил готовность к совместной работе по укреплению двустороннего сотрудничества в поддержку планов развития двух стран и экономического процветания их народов.

В ходе разговора также были затронуты региональные события. Стороны обменялись мнениями по последним событиям.