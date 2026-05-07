ОАЭ осудили террористическую атаку на военную базу в Чаде

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористическую атаку на военную базу в Республике Чад, в результате которой десятки военнослужащих погибли и получили ранения.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ вновь подтвердило решительное осуждение подобных преступных действий и неизменное неприятие всех форм насилия, экстремизма и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, правительству и народу Чада, а также пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.