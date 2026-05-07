Саид Аль-Хаджери обсудил с министром внутренней и внешней торговли Сербии укрепление экономических отношений

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 (WAM) -- Государственный министр ОАЭ Саид Аль-Хаджери встретился с министром внутренней и внешней торговли Республики Сербия Ягодой Лазаревич на полях выставки Make it in the Emirates в Абу-Даби.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и подтвердили приверженность укреплению экономических отношений между двумя странами в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Особое внимание было уделено развитию торговли в приоритетных секторах, включая продовольственную безопасность, энергетику и цифровую трансформацию.

Аль-Хаджери высоко оценил прочные отношения между ОАЭ и Сербией и подчеркнул важность продолжения совместных усилий по дальнейшему развитию двусторонних связей на основе конструктивного сотрудничества в различных сферах.

В свою очередь Лазаревич осудила иранские атаки на гражданское население, а также гражданские объекты и инфраструктуру в ОАЭ, отметив, что они являются нарушением суверенитета страны, международного права и международных норм, а также подрывают региональную безопасность и стабильность.

Со своей стороны Аль-Хаджери выразил признательность Сербии за поддержку и осуждение неспровоцированных террористических атак Ирана на ОАЭ и ряд стран региона.